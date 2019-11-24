اونلاين | «يلا شووت KSA» مشاهدة مباراة النصر والوحدة بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش النصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

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النصر سيخوض مواجهة اليوم ويأمل في تحقيق أنتصارة الخامس علي التوالي من أجل الإنفراد بصدارة الدوري السعودي مؤقتاً وذلك بعدما أن تم تأجيل مواجهة الهلال والعدالة إلي العاشر من ديسمبر التي كانت من المقرر أن تقام بالجولة العاشرة لذلك تلك النقطة تعتبر فرصة بالنسبة النصر من أجل إعتلاء صدارة جدول الترتيب وبالتالي ذلك سيضيف ضغوطًا نفسية كبيرة علي الهلال بالإخص في حالة الإخفاق في النهائي الأسيوي.

الفوز بثنائية نظيفة علي حساب الفيصلي كانت أخر مواجهات النصر قبل فترة التوقف الدولي مواجهة شهدت علي الأستمرار الأعتماد علي يحي الشهري علي حساب الدولي النيجيري أحمد موسي, بداية المباراة شهدت علي تكتل دفاعي كبير من جانب الفيصلي مع الأعتماد علي الهجمات المرتدة وبالإخص من الطرف الأيمن بقيادة خالد الغامدي ولكن الكثافة الهجومية التي كان يعتمد عليها الفيصلي مثلت ثغرة واضحة بين خط الدفاع وثنائي وسط الميدان رولي بونيفاسيا وكاليم هايلاند وقد تحرك الدولي المغربي نور الدين أمرابط في هذة المنطقة.