اونلاين | رابط yallakora مشاهدة مباراة النصر والوحدة بث مباشر اليوم 24-11-2019 الدوري السعودي رابط مباشر Nasser

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نتابع سوياً مباراة النصر والوحدة بث مباشر بالجولة العاشرة بالدوري السعودي حيث يحل النصر ضيفاً ثقيلاً علي الوحدة في المواجهة التي من المقرر أن يستضيفها استاد مدينة الملك عبدالعزيز والتي قد شهد بالموسم الماضي إكتساح من جانب النصر بالفوز برباعية نظيفة علي حساب الوحدة المواجهة التي جمعت بين الفريقين بالجولة الرابعة والعشرون فهل يتكرر سيناريو الموسم الماضي أما خبرات المدرب الأوروجوائي جوزيه دانيال كارينيو ستكون عقبة أمام النصر لتكرار سيناريو الموسم الماضي.

النصر سيخوض مواجهة اليوم ويأمل في تحقيق أنتصارة الخامس علي التوالي من أجل الإنفراد بصدارة الدوري السعودي مؤقتاً وذلك بعدما أن تم تأجيل مواجهة الهلال والعدالة إلي العاشر من ديسمبر التي كانت من المقرر أن تقام بالجولة العاشرة لذلك تلك النقطة تعتبر فرصة بالنسبة النصر من أجل إعتلاء صدارة جدول الترتيب وبالتالي ذلك سيضيف ضغوطًا نفسية كبيرة علي الهلال بالإخص في حالة الإخفاق في النهائي الأسيوي.

الفوز بثنائية نظيفة علي حساب الفيصلي كانت أخر مواجهات النصر قبل فترة التوقف الدولي مواجهة شهدت علي الأستمرار الأعتماد علي يحي الشهري علي حساب الدولي النيجيري أحمد موسي, بداية المباراة شهدت علي تكتل دفاعي كبير من جانب الفيصلي مع الأعتماد علي الهجمات المرتدة وبالإخص من الطرف الأيمن بقيادة خالد الغامدي ولكن الكثافة الهجومية التي كان يعتمد عليها الفيصلي مثلت ثغرة واضحة بين خط الدفاع وثنائي وسط الميدان رولي بونيفاسيا وكاليم هايلاند وقد تحرك الدولي المغربي نور الدين أمرابط في هذة المنطقة.

تحركات أمرابط خلف بونيفاسيا وهايلاندتحركات أمرابط خلف بونيفاسيا وهايلاند

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الفيصلي علي الرغم من الكثافة العددية الدفاعية والضغط علي وسط ميدان النصر ولكن كان هناك ثغرة واضحة وهي التحرك العشوائي من جانب وسط الميدان وعدم تأدية الدور الدفاعي من جانب الجناحين خالد الكعبي ولويزينهو وبالتالي ذلك أعطي النصر فرصة الوصول والأختراق من منطقة الأطراف وبالإخص بالجانب الأيمن وذلك ناتج عن سوء التمركز الدفاعي الواضح من جانب البرازيلي لويزينهو وقد ترتب علي ذلك تسجيل الهلال هدفة الأول والثاني بعد مرور ثلاثون دقيقة من شوط اللقاء الأول.

نستنتج من ذلك أن الفيصلي حاول فرض أسلوبة الأ وهو الأعتماد علي الهجمات المرتدة بكثافة عددية مع تحول سريع للجانب الدفاعي ولكن التنظيم الدفاعي من جانب الفيصلي هو ما أفسد ما يريدة المدرب البرازيلي بريكليس تشاموسكا ولكن ليس فقط ما أفسد الأستراتيجية الدفاعية لفريق الفيصلي هو عدم التمركز الدفاعي الصحيح من جانب اللاعب البرازيلي لويزينهو ولكن أيضاً سلطان الغنام كان يجد سهولة كبيرة في التحرك خلف محمد النخلي ظهير أيسر الفيصلي.

تحركات الغنام خلف محمد النخليتحركات الغنام خلف محمد النخلي

الأفضلية الواضحة كانت من نصيب النصر بالشوط الأول ولكن النقطة السلبية الوحيدة لدية النصر هو الأعتماد الدائم علي الجانب الأيمن وتلك النقطة السلبية يمكن أن يكون الحل لها متواجد علي دكة البدلاء الأ و هو الدولي النيجيري أحمد موسي الغائب منذ فترة عن تشكيل النصر الأساسي بسبب الأصابة ولكن قد تم إعطاءة فرصة المشاركة بدقائق اللقاء الأخيرة.

الشوط الثاني لم تكن هناك تغيرات من جانب النصر ولكن كان هناك تغير وحيد من جانب الفيصلي وذلك بخروج أحمد الجبلي ونزول عبد العزيز الدوسري بالطبع وهو تغير موفق من جانب المدرب البرازيلي تشاموسكا بالإخص أن الفيصلي كان تظهر لدية أخطاء كبيرة في المنظومة الدفاعية بسبب الضغط الهجومي بكثافة عددية والأعتماد أيضا علي الكثافة العددية بالجانب الدفاعي لذلك دخول عبد العزيز الدوسري كان يشير إلي أعتماد الفيصلي علي الهجمات المرتدة ولكن بكثافة عددية أقل وذلك هو بالطبع هو الشكل الأمثل للفيصلي في ظل الفوراق الكبيرة بين النصر والفيصلي ولكن الفيصلي واصل الأعتماد علي الكثافة العددية في الجانب الهجومي وعلي الرغم من ذلك لم يكن هناك فعالية هجومية واضحة.