اونلاين | لايف Star .. رابط مشاهدة مباراة الاتحاد والاتفاق بث مباشر يلا شوت Yalla shoot الاسطورة بث مباشر الاتحاد والاتفاق HQ

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يلتقي فريق الاتحاد نظيره الاتفاق، مساء اليوم الأحد، باللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الدوري السعودي.

يحل فريق الاتحاد ضيفًا على نظيره الاتفاق، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري السعودي، والمقرر إقامتها على استاد محمد بن فهد.

يحتل الاتفاق المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط، فيما يقتع الاتحاد في المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط.

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موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي اليوم

تُقام مباراة الاتحاد والاتفاق في الرابعة والنصف من عصر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي اليوم

تُذاع مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم الأحد عبر قناة الرياضية السعودية.