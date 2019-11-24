رياضة | بتوقيت القاهرة.. مواعيد مباريات كأس الخليج العربي "خليجي 24"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتوقيت القاهرة.. مواعيد مباريات كأس الخليج العربي "خليجي 24" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق منافسات بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 24) يوم الثلاثاء المقبل 26 نوفمبر الجاري في العاصمة القطرية (الدوحة)، وتستمر حتي يوم 8 ديسمبر المقبل.

ويشارك في بطولة كأس الخليج 24، ثمانية منتخبات عربية مقسمة علي مجموعتين، حيث تقام مباريات المجموعة الأولي التي تضم (قطر – الإمارات – اليمن – العراق) علي ستاد "خليفة الدولي"، بينما تقام مباريات المجموعة الثانية التي تضم (السعودية – عمان – الكويت – البحرين) على ستاد "عبد الله بن خليفة".

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير مواعيد مباريات كأس الخليج العربي (خليجي 24) بتوقيت القاهرة:-

- مرحلة المجموعات:

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

قطر × العراق (المجموعة الأولي) الساعة 18:30 (ستاد خليفة الدولي)

الإمارات × اليمن (المجموعة الأولي) الساعة 20:30 (ستاد عبد الله بن خليفة)

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

عُمان × البحرين (المجموعة الثانية) الساعة 16:30 (ستاد عبد الله بن خليفة)

السعودية × الكويت (المجموعة الثانية) الساعة 19:00 (ستاد عبد الله بن خليفة)

الجمعة 28 نوفمبر 2019

الإمارات × العراق (المجموعة الأولي) الساعة 16:30 (ستاد خليفة الدولي)

اليمن × قطر (المجموعة الأولي) الساعة 19:00 (ستاد خليفة الدولي)

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السبت 30 نوفمبر 2019

الكويت × عمان (المجموعة الثانية) الساعة 17:30 (ستاد عبد الله بن خليفة)

البحرين × السعودية (المجموعة الثانية) الساعة 20:00 (ستاد عبد الله بن خليفة)

الإثنين 2 ديسمبر 2019

قطر × الإمارات (المجموعة الأولي) الساعة 16:30 (ستاد خليفة الدولي)

اليمن × العراق (المجموعة الأولي) الساعة 16:30 (ستاد عبد الله بن خليفة)

الكويت × البحرين (المجموعة الثانية) الساعة 19:00 (ستاد خليفة الدولي)

عمان × السعودية (المجموعة الثانية) الساعة 19:00 (ستاد عبد الله بن خليفة)

- الدور نصف النهائي:

الخميس 5 ديسمبر

أول المجموعة الأولي × ثاني المجموعة الثانية

أول المجموعة الثانية × ثاني المجموعة الأولي

- النهائي:

ستقام المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي 24) يوم 8 ديسمبر المقبل على ستاد "خليفة الدولي"