رياضة | سانشو "كبش فداء" في بوروسيا دورتموند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سانشو "كبش فداء" في بوروسيا دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زُعم أن النجم الألماني جادون سانشو يشعر بأنه "مهين" بعد هزيمة بوروسيا دورتموند 4-0 أمام بايرن ميونيخ في وقت سابق من هذا الشهر.

نظرًا لعدم كفاية أداء الفريق الألماني في مواجهة مع منافسيه الشرسة ، تم سحب سانشو قبل نهاية الشوط الأول ، مع اعتراف المدرب لوسيان فافر لاحقًا بأن إنترناشونال الدولي لم يصاب بأي نوع من الإصابات.

وفقًا لـ The Athletic ، فإن الوضع قد ترك الشعور البالغ من العمر 19 عامًا مثل "كبش فداء" ، مما دفعه إلى التفكير في مستقبله في النادي.

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يتمتع سانشو بطريقة أخرى بحملة قوية برصيد أربعة أهداف وسبع تمريرات من 14 مباراة له في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

يزعم التقرير أن سانشو وممثليه يشعرون أنه قد حصل على نسبة غير عادلة من اللوم على زوال أليانز أرينا.

يقال إن مانشستر يونايتد وليفربول وبرشلونة وريال مدريد يراقبون الوضع قبل تقديم عرض في الصيف.