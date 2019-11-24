رياضة | موعد مباراتي الأهلي والزمالك بالدوري المصري والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراتي الأهلي والزمالك بالدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عادت بطولة الدوري المصري من جديد منذ أمس السبت، عقب إنتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والتى نُظمت فى مصر من يوم 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر، وتوج بها منتخب مصر الأولمبي بعد الفوز فى المباراة النهائية على منتخب كوتديفوار الأولمبي بهدفين لهدف، لتجرز مصر البطولة الأولى لها.

موعد مباراتي الأهلي والزمالك بالدوري المصري والقنوات الناقلة

وسيعود النادي الأهلي من جديد للعب فى بطولة الدوري منذ فترة طويلة تخطت الشهر ونصف، فتعد أخر مباراة حاضها الأهلى ببطولة الدوري يوم 5 أكتوبر الماضي أمام أسوان وانتهت بفوز الأحمر بخماسية مقابل هدف، ثم توقفت المسابقة بسبب إستعدادات المنتخب الأولمبي لخوض كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة وخوض المنتخب الأول مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.

يستضيف ستاد الجونة بالغردقة مباراة قوية تجمع بين النادى الأهلي ونادى الجونة يوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر، فى مباراة صعبة على الفريقين بعد عودة المسابقة من جديد.

موعد مباراة الأهلي والجونة ببطولة الدوري المصري

يحل الناذى الأهلى ضيف ثقيل على نظيره الجونة ببطولة الدوري المصري، فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعه بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة ببطولة الدوري المصري

يستضيف ستاد الجونة بالغردقة مباراة تجمع بين النادى الأهلي ونادى الجونة فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعه مساءا بتوقيت الإمارات والرابعه بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD بتعليق أيمن الكاشف.

التشكيل المتوقع للنادى الأهلي أمام الجونة

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : علي معلول، أيمن أشرف، رامى ربيعه، أحمد فتحي

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خط الوسط : عمرو السوليه، حسام عاشور

خط الوسط المهاجم : حسين الشحات، محمد مجدي قفشة، رمضان صبحى

خط الهجوم : جونيور اجاى

بينما سيستضيف ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس مباراة قوية تجمع بين نادى الزمالك ونادى إنبي ببطولة الدوري المصري، يسعي فيها الزمالك لمواصلة الإنتصارات بعدما فاز باللقاء الأخير له بالدوري يوم 19 أكتوبر الماضي على المقاولون العرب، بينما يسعي إنبي للعودة للطريق الصحيح بالمسابقة.

موعد مباراة الزمالك وإنبي ببطولة الدوري والقنوات الناقلة

يحل نادى الزمالك ضيف ثقيل على إنبي بالدوري المصري، فى تمام السابعه ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعه ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD بتعليق حاتم بطيشة.

التشكيل المتوقع لنادى الزمالك أمام إنبي

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : عبدالله جمعه، محمود الونش، محمود علاء، حمدي النقاز

خط الوسط : طارق حامد، أوناجم، زيزو، أوباما، بن شرقي

خط الهجوم : مصطفي محمد