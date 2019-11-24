رياضة | عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك والمنتخب الأولمبي أولى خطواته للاحتراف في أور وبا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم أو بنهاية الموسم على أقصى تقدير.

خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

وتألق مصطفى محمد مهاجم المنتخب الأولمبي في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة وتصدر قائمة هدافي البطولة بالإضافة إلى التتويج باللقب والتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

علم "الخليج 365 الرياضي" أن مصطفى محمد لاعب الزمالك وقع اليوم الأحد على عقد شراكة مع شركة تسويق إنجليزية من أجل تسويقه في الفترة القادمة وخوض تجربة الاحتراف الخارجي.

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ووقع مهاجم الزمالك والمنتخب الأولمبي مع وكيل لاعبين إنجليزي يدعى كريستيان الذي يعمل بشركة التسويق الإنجليزية تمهيداً للرحيل عن القلعة البيضاء في الفترة القادمة وخوض تجربة الاحتراف.

وسبق لوكيل اللاعبين الإنجليزي الذي وقع معه مصطفى محمد تسويق كلاً من أحمد حجازي مدافع وست بروميتش الحالي في الدوري الإنجليزي وعلي غزال ومحمد النني في الدوري السويسري والإنجليزي.

ويتألق محمد صلاح نجمنا المصري برفقة ليفربول الإنجليزي حيث يحتل صدارة البريمير ليج برصيد 37 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي الوصيف، فيما توج بلقب دوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية.

كما يلعب محمود حسن تريزيجيه ضمن صفوف أستون فيلا الإنجليزي رفقة أحمد المحمدي ويقدم "تريزي" مستويات رائعة في الفترة الأخيرة.