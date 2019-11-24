رياضة | المنيا يفوز علي ديروط بثلاثية في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنيا يفوز علي ديروط بثلاثية في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق المنيا علي فريق ديروط بثلاثه اهداف لهدف في المباراه التي جمعتهما علي ملعب إستاد الجامعه بجامعه المنيا اليوم الأحد وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة، لمسابقه دوري القسم الثاني، للموسم الكروي الجديد 2019\2020.

خاض المنيا هذه المباراة بتشكيلة مكونة من محمد حسانين، برسوم محروس، حازم مصطفي، أيمن ناصر، عباس مصطفي، مصطفى شعبان الشوبكي، عمرو فيرون، أحمد عصام، محمد سماره، عبدالعزيز الشاعر، عمرو عثمان.

في حين خاض ديروط المباراه بتشكيلة مكونة من حسام محمد، الحسيني أحمد، جاستيس ارث، محمد عوض الله، طارق محمد، محمد رمضان، رامز ميلاد، عرفه شعبان، خالد محمد، محمد محمود آدم، أحمد منصور.

بدأت المباراة قويه من جانب الفريق المنياوي حيث شهدت الدقيقة 2 فرصه هدف موكد يضيع من عمرو عثمان، يتصدي لها حارس ديروط، ثم في الدقيقة 4 راسيه لكن يتصدي لها حارس ديروط من عمرو فيرون، وفي الدقيقة6 عرضيه من محمد سماره ويصوبها عبدالعزيز الشاعر تصطدم بالقائم.

وفي الدقيقة 15 ركله حره مباشره تعلو قائم ديروط من عباس مصطفي، ثم في الدقيقة 29 أحرز عبدالعزيز الشاعر الهدف الأول بعد عرضيه من محمد سماره.

ثم في الدقيقة 33 تصويبه من خالد محمد يتصدي لها حارس مرمى المنيا، وفي الدقيقة 37 حل عوني سعيد مكان محمد محمود آدم.

وفي الدقيقة 42 أحرز عبدالعزيز الشاعر الهدف الثاني، واحتسب حكم اللقاء 3 دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد اي جديد لينتهي الشوط الأول بتقدم المنيا بهدفين نظيفين.

ثم أنطلق الشوط الثاني حيث شهدت الدقيقة 5 رأسيه لكن بعيده من عبدالعزيز الشاعر، وفي الدقيقة 7 حصل عرفه شعبان علي بطاقه صفراء للاعتراض، وفي الدقيقة 10 حل فرغلي أحمد مكان عرفه شعبان، وحل بدوي عاشور مكان أحمد عصام، وفي الدقيقة 11 تصويبه لكن بعيده من محمد رمضان يتصدي لها حارس المنيا ببراعه، وفي الدقيقة 19 تصويبه قويه من أحمد منصور يتصدي لها حارس المنيا ببراعه من ركله حره مباشره.

وفي الدقيقة 23 شهدت نزول محمد آدم مكان عباس مصطفي.

وشهدت الدقيقة 30 عرضيه من أيمن ناصر أسكنها بدوي عاشور المرمي مسجلاً الهدف الثالث.

وفي الدقيقة 31 شارك كامل أحمد كامل بدلاً من عبدالعزيز الشاعر كما حل أحمد سمير مكان خالد محمد سيد، وفي الدقيقة 35 تصويبه لكن ضعيفه وسهله في يد حارس المنيا من فرغلي أحمد.

واحتسب حكم اللقاء 5 دقائق وقت بدل ضائع تكمن الحسيني أحمد من احراز هدف أول لديروط لتنتهي المباراه بفوز المنيا بثلاثه اهداف لهدف.

أدار المباراه تحكيميا حسين الكريمي حكم ساحه عاونه كل عبدالحميد علي مساعد أول، عمر محمود محمد مساعد ثان، والحكم الرابع أحمد مصطفى، محمد نصر مراقب مسابقات، أشرف ابوالنور مراقب حكام.

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ترتيب المجموعة الأولى

1- البنك الأهلي 13 نقطة

2- شبان قنا 12 نقطة

3- بنى سويف 10 نقاط

4- تليفونات بني سويف 10 نقاط

5- بترول أسيوط 7 نقاط

6- المنيا 7 نقاط

7- الألومنيوم 6 نقاط

8- الإعلاميين 6 نقاط

9- ديروط 5 نقاط

10- الفيوم 4 نقاط

11- طهطا 3 نقاط

12- سوهاج نقطتين