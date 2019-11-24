رياضة | الأربعاء.. برشلونة يحسم مصير مدرب بروسيا دورتموند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأربعاء.. برشلونة يحسم مصير مدرب بروسيا دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلاقي فريق بوروسيا دورتموند الألمانى، نظيره برشلونة، في المواجهة المرتقبة بين الفريقين مساء الأربعاء المقبل، على ملعب كامب نو معقل البلوجرانا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأفادت صحيفة "بيلد"الألمانية لأن المدير الفني لبوروسيا دورتموند لوسيان فافر، سيكون تحت المجهر خلال مواجهة برشلونة المقبلة، وذلك بعدما دخل الفريق في نفق ظلم من حيث الأداء والنتائج تحت قيادته بالفترة الأخيرة.

وعنونت الصحيفة، الألمانية، على صفحتها الأولى الصادرة صباح اليوم،الأحد، عقب تعادل بوروسيا دورتموند مع بادربورن أمس،السبت، بنتيجة 3-3، بالجولة الـ 12،" دورتموند يبتعد بسنوات عن هدفه الرئيسي".

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وأكدت الصحيفة، أن خسارة الفريق أمام بايرن ميونيخ برباعية نظيفة، قبل التعادل مع بادربورن بثلاثية لمثلها أصبح يهدد مصير لوسيان فافر على رأس القيادة الفنية لبرشلونة، وأن مواجهة برشلونة المقبلة في دوري أبطال أوروبا ستحدد ستقبله بصورة كبيرة مع الفريق.

وأنهت بيلد حديثها عن هزيمة بروسيا، إنه على الرغم من تراجع دورتموند من حيث الأداء والنتائج، واحتلاله المركز السادس في جدول ترتيب البوندسليجا، إلا أن بوروسيا دورتموند يبتعد بفارق 5 نقاط فقط عن بوروسيا مونشنجلادباخ المتصدر برصيد 25 نقطة.

ويلاقي فريق بروسيا دورتموند الألماني مساء الأربعاء، فريق برشلونة الأسباني، في واحدة من قمم مواجهات دور المجموعات من دوري أبطال أوربا.