رياضة | جماهير الريال تصب غضبها على نجم الفريق وتطالب بطرده

فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد من العاصمة الإسبانية مدريد مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أكدت هجوم بعض جماهير الفريق الاول لكرة القدم بنادي الريال على نجم الفريق خلال مباراة الأمس ضد ريال سوسيداد .

وقالت صحيفة " ماركا " الإسبانية أن الويلزي جاريث بيل تعرض إلى صافرات إستهجان من جانب فئة كبيرة من الجماهير الحاضرة في ملعب سانتياجو بيرنابيو خلال مباراة فريقه التي كسبها ضد سوسيداد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ما جعل الصحيفة تعنون " بيل ليس منبوذاً " .

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وجاء غضب الجماهير المدريدية من اللاعب بسبب رفعه لعلم ويلز بعد تأهلها إلى يورو 2020 وكتب عليه ويلز ، الجولف ، ريال مدريد ) ليرد على وسائل الإعلام الإسبانية التي لطالما إتهمته أنه يفضل مصلحه منتخب بلاده ولعبة الجولف على ناديه الذي ساعده في كتابة مشواره .

وأشارت الماركا إلى أن اللاعب يحظى بدعم كبير من جانب زين الدين زيدان المدير الفني للفريق وزملاءه في النادي ولا يعتقدون أنه سيرحل ويبقا في الفريق لكنهم يريدون أن يظهروا منه النسخة الأفضل داخل أرضية الملعب فيما يخدم مصالح الفريق محلياً وقاريًا .