رياضة | عاجل.. خطوة جديدة تقرب كهربا من الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. خطوة جديدة تقرب كهربا من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إقترب الدولي محمود عبد المنعم كهربا من الإنتقال إلى النادي الاهلي خلال فترة الإنتقال الشتوية المقبلة وذلك بعد أن إتفق مجلس إدارة المارد الأحمر مع ديسبورتيفو أفيس البرتغالي على الراتب الذي من المنتظر أن يتقاضاه اللاعب ما يعني أن المفاوضات تسير في طريق مفروش بالورود .

وسيحصل كهربا على 15 مليون جنية في الموسم الواحد وذلك بعد أن عرض عليه مجلس المارد الأحمر تخفيض راتبه من 20 مليون وهو ما وافق عليه اللاعب بالفعل من أجل إرتداء قميص نادي القرن حيث يصعب على النادي التكفل بعشرين مليون ما جعل الإدارة تطلب تخفيض الراتب وهو ما وافق عليه اللاعب بالفعل .

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وبحصوله على مبلغ خمسة عشر مليون جنية طلب كهربا منحه بعض الإمتيازات الأخرى مثل الحملات الإعلانية وحصته من نسبة المشاركة في المباريات المحلية والقارية على مستوى الدوري المصري وكأس مصر بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا .

ويحق للاعب التوقيع للمارد الأحمر في شهر يناير من العام المقبل 2020 بعد تسديد الشرط الجزائي الموجود في عقد فريقه البرتغالي الذي إشتراه من المارد الأبيض في مطلع الموسم الجاري بداعي بطلان العقد المبرم بينه وبين نادي الزمالك .

وقرر مجلس إدارة البيت الأبيض ملاحقة اللاعب عن طريق رفع بعض القضايا التي تثبت حقه ووكل الاتحاد المصري والاتحاد الدولي لإرجاعه مرة أخرى لكن دون جدوى .