رياضة | عاجل.. قرار جديد من الزمالك بسبب أزمة مباراة السوبر الأفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قرار جديد من الزمالك بسبب أزمة مباراة السوبر الأفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، تقديم شكوى للمحكمة الدولية الرياضية ضد الاتحاد الأفريقي "الكاف" لكرة القدم، بسبب إقامة مباراة السوبر الإفريقي بالعاصمة القطرية الدوحة، بالرغم من وجود ازمة بين مصر وقطر خلال الفترة الأخيرة.

وقام مرتضي منصور، بتكليف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، هاني زادة، بتجهيز ملف كامل عن الأزمة، لتقديمه مع الشكوى المقامة ضد الكاف في المحكمة الدولية الرياضية، في أقرب وقت ممكن .

وكان قد استقر منصور على إنتداب، محام دولي خبير في مثل هذه القضايا الخاصة بالانشطة الكروية، من اجل عدم إقامة المباراة على الاراضي القطرية في شهر فبراير المقب.

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وكشف مصدر ان المحامي في الغالب سيكون من سويسرا، ولم يتم الإعلان عن إسمه إلي الأن.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك بطل الكونفدرالية والترجي التونسي بطل الدوري، يوم ١٦ فبراير المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

وهو الأمر الذي كان قد حذر منه مرتضي منصور، في أكثر من مناسبة، حيث أكد أنه لن يخوض المباراة في قطر مهما كانت العواقب، والعقوبات التي سوف يوقعها الاتحاد الأفريقي على النادي الأبيض.

وأكد رئيس الزمالك، انه في حالةخروجه من البطولة الأفريقية، سيقرر اشتراك الفريق في البطولة العربية بدلا من منها، وهو الأمر الذي لن يقبل به رئيس الزمالك جدال على حد وصفه عبر تصريحات في وقت سابق قد أدلها بها في برنامج الزمالك اليوم.