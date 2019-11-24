رياضة | المشرف على الكرة ببنى سويف.. لا نخشى مواجهة الأهلى وتركيزنا حاليا على حصد نقاط مباراة الإعلاميين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشرف على الكرة ببنى سويف.. لا نخشى مواجهة الأهلى وتركيزنا حاليا على حصد نقاط مباراة الإعلاميين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة بطولة كأس مصر عن مواجهة الأهلى لبنى سويف الرياضى بدورى 32 والمقرر إقامتها بالاسبوع الاول من شهر ديسمبر القادم .

وقال محمد الواضح المشرف على الكرة بنادى بنى سويف الرياضى مباراة قوية بالتأكيد وفى الوقت ذاته ببنى سويف لا نخشى مواجهة الاهلى و مستعدون للمباراة .

وتابع قائلا تركيزنا حاليا منصب على الدورى حيث نواجه الإعلاميين بمباراه هامه بمشوار الصعود للدورى الممتاز ويمكن القول بأن مباراه الإعلامين اهم من مباراه الاهلى .

Advertisements

وكان بنى سويف قد تأهل لمواجهة الأهلى بدور 32 ببطولة كأس مصر وذلك بعد فوزه بركلات الترجيح على مضيفه سوهاج الرياضى فيما فاز برباعية نظيفة أمام ضيفه المنيا الرياضى والفوز أمام عرب الرمل بنتيجة 4/1 نجح فى احرازها محمود بكرى وأحمد عبد الرازق ومحمد على صادق وطه نادى.

على جانب أخر ساد الارتياح صفوف بنى سويف الرياضى لعودة الثنائى محمد على صادق وطه نادى للتهديف مرة أخرى بعد غياب طويل.

ويستعد بنى سويف لمواجهة الإعلاميين بالمباراة المقرر إقامتها الثلاثاء القادم بملعب استاد بنى سويف الرياضى بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى.

ويقود الفريق جهاز فنى مكون من حسن موسي مديراً فنياً وأبو المجد مصطفى مدربا عاما وأسامة عبد العزيز مدرب وسيد شلبي مدربا لحراس المرمى ومحمد صلاح ومحمد أبو السعود جهاز ادارى ووائل محمد واحمد سعودى جهاز طبي وياسر التونى مديرا للكرة ومحمد الواضح مشرفا على الكرة.