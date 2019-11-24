رياضة | بعد حصولها على لقب "كليوباترا السلة".. ثريا محمد: نفسي احترف في أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد حصولها على لقب "كليوباترا السلة".. ثريا محمد: نفسي احترف في أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت ثريا محمد، لاعبة المنتخب الوطني والنادي الأهلي لكرة السلة، عن سعادتها لإطلاق لقب "كليوباترا السلة" الذي أطلقه عليها الاتحاد الدولي لكرة السلة قبل انتهاء البطولة بيوم واحد، مشيرة إلى أنها بدأت لعب كرة السلة بعمر 8 سنوات، وكانت تلعب في نادي الصيد، وانضمت للمنتخب تحت سن 16 عام، وحصلت على لقب أفضل لاعبة في إفريقيا عام 2011.

وأوضحت "محمد"، خلال حوارها مع برنامج "بتوقيت مصر" على فضائية "bbc عربي"، أن وصولها لأفضل لاعبة في إفريقيا عام 2011 كان أقصى حلم بالنسبة لها ممكن أن تصل له، وعندما بلغت 18 عام حصلت على أفضل لاعبة في تصفيات إفريقيا بالرغم من انها كانت أصغر لاعبة في المنتخب، منوهة إلى أنها بعد ذلك أصرت على استكمال طريقها في كرة السلة لتصبح متميزة أكثر، لافتة إلى أن السبب الرئيسي لما وصلت إليه حرصها على التمرين بشكل مستمر بشكل خاصي أو مع المدرب الخاص بها، مع التوفيق بين مذاكرة دروسها وبين التمرين.

وتابعت، أنها تعرضت لكثير من الاحباطات، بسبب ضغوط العمل، لكنها تعطي دفعة لنفسها للتمرين بشكل أكثر، موضحة أن هناك عروض كثيرة لها للاحتراف، وأنها تفكر في ذلك بشكل جدي، معربة عن أملها للاحتراف في أوروبا.

