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شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يعلن إصابة نجمه والان مع التفاصيل
الأحد 24 نوفمبر 2019
أعلن الحساب الرسمي لفريق انتر ميلان الايطالي اصابة نجم الفريق "نيكولو باريلا" في غضروف الركبة ، ويحتاج اللاعب للتدخل الجراحي لإزالة الغضروف .
وتعرض "باريلا" للاصابة في مباراة انتر ميلان امام تورينو في الدوري الايطالي ، خرج منها باريلا مصابا في ركبته اليمني ليتعرض علي اثرها لاصابة غضروف الركبة .
ولم يكشف نادي الانتر بعد عن مدة غياب اللاعب حيث من المرجح ان يقرر الطاقم الطبي مدة الغياب بعد إجراء العملية الجراحية في ركبته لإزالة الغضروف .
ويأتي الانتر في المركز الثاني من جدول ترتيب الكالتشيو برصيد ٣٤ نقطة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر يوفنتوس والذي بملك رصيد من النقاط ٣٥ .
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