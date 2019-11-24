إيمري في خطر والبديل مفاجأة

الأحد 24 نوفمبر 2019

يقدم النادي الانجليزي أرسنال اسوء مواسمه وعروضه الهزيلة تحت قيادة المدرب الاسباني "اوناي ايمري" بعد تعادله امس مع متزيل ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز ساوثهامبتون .



وذكرت وسائل الاعلام الانجليزية ان ادارة الجانرز تفكر جديا في إقالة اوناي ايمري بعد النتائج السيئة التي يقدمها مع الفريق علي الرغم من جلب الادارة له صفقات جديدة مثل نيكولاس بيبي ، دافيد لويز وسايبيوس .

واضافت الصحف الانجليزية ان ادارة النادي تبحث عن البديل الذي يحل محل ايمري علي مقاعد البدلاء ، وتفكر الادارة في بوتشتينهو المدرب السابق لفريق توتنهام ، أو فريدي يونبيرج أو ستيف بولد وكلاهما يعمل في التدريب بفرق الشباب بالجانرز.