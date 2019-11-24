الخطيب يهنئ ترك آل الشيخ بلقب الهلال الآسيوي

الأحد 24 نوفمبر 2019

قال المستشار تركي اّل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالممكلة العربية السعودية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" ، أنه تلقى تهنئة من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، بتتويج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال اّسيا.



الخطيب يهنئ ترك آل الشيخ

وكتب المستشار ترك آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالممكلة العربية السعودية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" :” تلقيت تهنئة غالية من اخي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بمناسبة فوز الهلال بكأس آسيا وتأهله لبطولة العالم للأندية.. وعقبال النادي الاهلي يارب”.

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تصالح الخطيب وآل الشيخ

وكان الثنائي اّل الشيخ ومحمود الخطيب، قد عقدا جلسة صلح بينهما عقب الأزمة الطاحنة بين الطرفين والتي بدأت من يونيو عام 2018، قبل أن يسدل الستار عليها.

الهلال على عرش آسيا

وتوج نادي الهلال السعودي رسمياً ببطولة دوري أبطال آسيا 2019 بعد تغلبه ظهر اليوم الأحد على نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني بنتيجة هدفين نظيفين وبمجموع المباراتين 3_0.

وحجز نادي الهلال السعودي رسمياً مقعداً في بطولة كأس العالم للأندية 2019، ليكمل بذلك عقد الأندية المشاركة في المسابقة التي سوف تلعب في قطر الشهر القادم، بجوار كلاً من ليفربول الإنجليزي، الترجي الرياضي التونسي، الهلال السعودي، السد القطري، ومنتيري المكسيكي، فلامنجو البرازيلي وهينجين سبورت.