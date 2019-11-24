شكرا لقرائتكم خبر عن ميسى: عبقرية جوارديولا نقطة تحول فى حياتى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف ليونيل ميسى قائد برشلونة، بأن قرار المدرب الإسبانى بيب جوارديولا، كان بمثابة نقطة تحول فى مسيرته الكروية، وقال ميسى خلال فيلم وثائقى عن مسيرته بعنوان أصبحت ليونيل: «تغيير مركزى من الجناح الأيمن إلى رأس الحربة الصريح تحت قيادة بيب جوارديولا، كان نقطة تحول كبيرة».

وأضاف: «لم أواجه صعوبة على الإطلاق فى تغيير مركزى، لأننى كنت أشارك كمهاجم صريح فى فرق الناشئين والشباب، أول مباراة لى فى هذا المركز الجديد كانت ضد ريال مدريد فى البرنابيو، وهى مواجهة لن أنساها أبدًا».

وتابع: «اتصل بى جوارديولا وأخبرنى أننا سنلعب بشكل مختلف مع ظهورى كرأس حربة صريح، لأنه يريد خلق كثافة فى وسط الملعب والسيطرة على الكرة، هذا التغيير كان مفاجأة كبيرة خاصة لريال مدريد، لأنهم لم يتوقعوا ذلك، كانت طريقة مختلفة تمامًا عن مبارياتنا طوال الموسم، قدمت مباراة كبيرة أفضل من صامويل إيتو وهنرى، لقد كان انتصارًا تاريخيًا فى ملعب المنافس».

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من بين البطولات الأربع التى حققها مع برشلونة فى دورى أبطال أوروبا، اختار ميسى نهائى روما عام 2009 أمام مانشستر يونايتد، أفضل ذكرى فى مسيرته الكروية، وقال البرغوث الأرجنتينى «الطريقة التى لعب بها الفريق الكتالونى كانت رائعة، قدمنا وقتها موسمًا رائعًا».

وأعرب ميسى عن حزنه لعدم الاستمتاع بنسخة 2006، مثلما حدث عام 2009، قائلًا «فى 2006، واجهت سوء حظ بإصابتى فى دور الثمانية ضد تشيلسى، مما تسببب فى غيابى لفترة طويلة». وأوضح «الحقيقة هى أننى لم أستمتع بتلك البطولة كثيرًا كما استمتعت بها فى 2009، لأننى كنت صغيرًا ولم أدرك فرحة الفوز بلقب مثل دورى أبطال أوروبا».

واعترف ميسى بأن الأبوة غيرت حياته، قائلًا: «الأسرة بالنسبة لى كل شىء منذ وصول ابنى الأول تياجو، لقد غيرت حياتى وطريقة تفكيرى ورؤية الأشياء، الآن مع ماتيو، لا يزال لدىّ عائلة مذهلة».

وأضاف: «العائلة تحتوينى بكل الطرق، أنا أب محظوظ بما يكفى لقضاء الكثير من الوقت مع أبنائى، دائمًا أحاول أن أكون معهم، أستمتع بكل لحظة وأن أكون حاضرًا فى كل شىء».