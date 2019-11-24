شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف علي تشكيل مانشستر يونايتد امام شيفلد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019 يستضيف اليوم شيفلد نظيره مانشستر يونايتد في اطار منافسات الجولة ال١٣ من الدوري الانجليزي الممتاز "البريمرليج" ، في مباراة الصراع علي المركز الخامس والذي يحتله ويلفر هامتون مؤقتا .

واعلن مدرب فريق مانشستر يونايتد الشاب سولشاير عن تشكيل اللقاء وجاء كالتالي :. حراسة المرمي : دي خيا خط الدفاع : فان بيساكا - مجواير-ليندلوف- ويليامز-جونز Advertisements خط الوسط :بيريرا -فريد خط الهجوم : مارسيال - راشفورد- جيمس ويدخل شيفلد صاحب الديار بالتشكيل كالتالي :. حراسة المرمي: مور خط الدفاع : باشام-اوكانيل-جاكيلكا خط الوسط:بالدوك-لاندسترام-نورود-فليك-ستيفنز خط الهجوم : موسيت-ماكجولدريك

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف علي تشكيل مانشستر يونايتد امام شيفلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.