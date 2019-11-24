انتر ميلان يعلن اصابته نجمه 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

اعلن الحساب الرسمي لفريق انتر ميلان الايطالي اصابة نجم الفريق "نيكولو باريلا" في غضروف الركبة ، ويحتاج اللاعب للتدخل الجراحي لإزالة الغضروف .

Advertisements

وتعرض "باريلا" للاصابة في مباراة انتر ميلان امام تورينو في الدوري الايطالي ، خرج منها باريلا مصابا في ركبته اليمني ليتعرض علي اثرها لاصابة غضروف الركبة .

ولم يكشف نادي الانتر بعد عن مدة غياب اللاعب حيث من المرجح ان يقرر الطاقم الطبي مدة الغياب بعد إجراء العملية الجراحية في ركبته لإزالة الغضروف .

ويأتي الانتر في المركز الثاني من جدول ترتيب الكالتشيو برصيد ٣٤ نقطة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر يوفنتوس والذي بملك رصيد من النقاط ٣٥ .