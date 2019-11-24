ليفربول الإنجليزي يهنئ الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

هنأ نادي ليفربول الإنجليزي نظيره الهلال السعودي بعد نجاح الأخير بالفوز بلقب دوري أبطال آسيا والتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية 2019 التي ستقام في قطر الشهر القادم ويشارك فيها الريدز.



ونشر نادي ليفربول تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر هنأ فيه نادي الهلال السعودي بالفوز بكأس دوري أبطال آسيا والتأهل لكأس العالم 2019 ووجه النادي الإنجليزي رسالة إلى الزعيم جاءت كالتالي :" نراكم قريباً في كأس العالم للأندية " .

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وتوج نادي الهلال السعودي رسمياً ببطولة دوري أبطال آسيا 2019 بعد تغلبه ظهر اليوم الأحد على نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني بنتيجة هدفين نظيفين وبمجموع المباراتين 3_0.

وحجز نادي الهلال السعودي رسمياً مقعداً في بطولة كأس العالم للأندية 2019، ليكمل بذلك عقد الأندية المشاركة في المسابقة التي سوف تلعب في قطر الشهر القادم، بجوار كلاً من ليفربول الإنجليزي، الترجي الرياضي التونسي، الهلال السعودي، السد القطري، ومنتيري المكسيكي، فلامنجو البرازيلي وهينجين سبورت.

تنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2019 في نسختها السادسة عشر والتي تستضيفها قطر في يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019 ميلادياً، 14 ربيع الآخر 1441 هجرياً، وحتى 22 من نفس الشهر وذلك بعد اكتمال الفرق المشاركة في البطولة بعد فوز الهلال السعودي اليوم بقلب دوري أبطال آسيا.