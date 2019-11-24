شكرا لقرائتكم خبر عن احتفال عالمي بـ«ممثل الوطن» في البوليفارد.. الخميس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أعلن رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ أن احتفالا عالميا كبيرا سيقام في البوليفارد الخميس القادم، بمناسبة تتويج ممثل الوطن «نادي الهلال» ببطولة دوري أبطال آسيا. وأضاف آل الشيخ عبر «تويتر» اليوم (الأحد): «اخترت يوم الخميس علشان الجميع يحضر موظفين وطلاب وعوايل». وأشار إلى أن الحفل سيقام على مسرح محمد عبده لجماهير الهلال وكافة الشعب السعودي، احتفالاً بهذا المنجز العظيم.



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