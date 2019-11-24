شكرا لقرائتكم أسوان يتعادل مع الاتصالات وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويمتد معسكر الفريق الأسواني والذي تستضيفه زهراء مدينة نصر، حتى الأربعاء المقبل حيث يلتقي أسوان مع بيراميدز في الدوري.
ويحتل أسوان المركز ال 14 بجدول المسابقة برصيد 4 نقاط بعدما خاض خمس مباريات فاز في واحدة وتعادل في أخرى وتلقي أبناء الجنوب الهزيمة في ثلاث مباريات.
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