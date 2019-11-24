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أسوان يتعادل مع الاتصالات وديا...

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جدة - عمرو شويل تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان مع نظيره الاتصالات سلبيا، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين قبل قليل بمعسكر أبناء الجنوب المقام حاليا في القاهرة، ضمن استعدادات الفريق الأسواني لمواجهة بيراميدز في الدوري العام.

 

وكان أسوان قد خسر أمام المقاولون العرب أمس السبت في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس السبت على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الرابعة والمؤجلة من عمر الدوري العام.

 

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ويمتد معسكر الفريق الأسواني والذي تستضيفه زهراء مدينة نصر، حتى الأربعاء المقبل حيث يلتقي أسوان مع بيراميدز في الدوري.

 

ويحتل أسوان المركز ال 14 بجدول المسابقة برصيد 4 نقاط بعدما خاض خمس مباريات فاز في واحدة وتعادل في أخرى وتلقي أبناء الجنوب الهزيمة في ثلاث مباريات.

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