شكرا لقرائتكم كوكا الأهلى ينضم لبعثة منتخب الشباب في تونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل التحق أحمد نبيل “كوكا” لاعب وسط فريق كرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2001 اليوم ببعثة منتخب الشباب في تونس، للمشاركة معه في بطولة شمال إفريقيا الودية، وسافرت بعثة منتخب الشباب إلى تونس صباح الخميس الماضي وضمت 5 لاعبين من الأهلي وهم شادي رضوان وحمزة علاء وعربي بدر ومحمد أشرف ومحمود صابر، قبل أن ينضم إليهم كوكا اليوم بعدما أبدى المدير الفني للمنتخب إعجابه بقدراته الفنية خلال المعسكر الذي سبق السفر لتونس.

ومن المقرر أن يلعب منتخبنا الوطني للشباب غداً الاثنين أولى مبارياته في البطولة أمام منتخب المغرب، علماً بأنه سيواجه أيضاً منتخبات تونس والجزائر وبوركينا فاسو.