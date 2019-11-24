شكرا لقرائتكم كوكا الأهلى ينضم لبعثة منتخب الشباب في تونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يلعب منتخبنا الوطني للشباب غداً الاثنين أولى مبارياته في البطولة أمام منتخب المغرب، علماً بأنه سيواجه أيضاً منتخبات تونس والجزائر وبوركينا فاسو.
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