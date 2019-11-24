شكرا لقرائتكم ناصر منسي يقود الطلائع للفوز على إيروسبورت وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاد ناصر منسي نجم المنتخب الأولمبى فريقه طلائع الجيش للفوز على إيروسبورت وديا، برباعية دون رد، سجل اللاعب ثلاثة أهداف هاتريك فيما سجل احمد كابوريا الهدف الرابع من ركلة جزاء ويستعد الطلائع لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها الخميس المقبل فى تمام الخامسة عصراً على استاد جهاز الرياضة العسكرى والمؤجلة من الأسبوع السادس للدورى وتقاسم فريقا طنطا وطلائع الجيش نقاط مباراتهما بالدورى والمؤجلة من الأسبوع الرابع للمسابقة بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبى بين الفريقين أمس السبت ويحتل الطلائع المركز الخامس عشر فى سلم ترتيب الدورى برصيد ثلاث نقاط. Advertisements وتوقفت مسابقة الدوري 31 يوماً بسبب انشغال المنتخب الأولمبى فى المشاركة بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً والتى أقيمت بمصر وتوج الفراعنة الصغار أبطالا لها، فضلا عن أداء المنتخب الأول لمباراتى كينيا وجزر القمر اللتين انتهت بالتعادل فى التصفيات الأفريقية .

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