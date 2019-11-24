شكرا لقرائتكم الأهلي يصل الى الغردقة استعدادا لمباراة الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الغردقة مساء اليوم الأحد استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها مساء غدٍ الاثنين في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

واختار الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر 22 لاعبا لمعسكر مباراة الجونة وهم محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.

يذكر أن الأهلي خاض مرانه الأخير صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الغد المرتقبة والتي تأتي بعد انتهاء فترة توقف الدوري العام بسبب أرتباطات المنتخبين الأول والأوليمبي.