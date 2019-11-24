شكرا لقرائتكم فايلر يرفض العروض المقدمة لـ عمار حمدى بعد التألق فى أمم افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشهدت الفترة الماضية عدة عروض من أندية محلية لعمار حمدي رغم عدم مشاركته مع الاهلي هذا الموسم لكن نجاح اللاعب في فترة الإعارة الموسم الماضي مع الاتحاد السكندري وامتلاكه قدرات فنية عالية جعل عدة أندية مصرية تطلب شراءه على سبيل الإعارة أو البيع النهائي وزادت هذه الرغبة عقب تألق عمار مع منتخب مصر الاولمبي في البطولة الافريقية الأخيرة التي استضافتها مصر.
وأعلن فايلر حاجته لأكثر من لاعب صاعد يمثلون وجوه شابة أمثال عمار حمدي من أجل الأعتماد عليهم الفترة المقبلة .
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