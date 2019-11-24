شكرا لقرائتكم طارق حامد يشارك فى مران الزمالك بعد التعافى من الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان طارق حامد يعاني من إصابة في العضلة الضامة خلال الفترة الماضية خلال تواجده في صفوف المنتخب الأول ولم يشارك في التدريبات لمدة يومين.
وتزايدت فرصة طارق حامد في المشاركة خلال لقاء انبي المرتقب مساء الغد للفريق الأبيض الذى يسعى لمواصلة انتصاراته فى البطولة المحلية قبل مواجهة مازيمبى الكونغولى، يوم 30 من شهر نوفمبر الجارى، فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.
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