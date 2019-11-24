شكرا لقرائتكم بين نوفمبر وآخر.. سالم الدوسري يُطرد ويسجل هدفاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قبل عامين بالتحديد، كان سالم الدوسري ينظر إلى ملعب سايتاما 2002 بحزن بعد طرده من مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2017 أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني، والتي خسرها فريقه بهدف دون مقابل، قبل أن يعود إلى الملعب ذاته ليؤكد فوز فريقه بأول ألقابه في دوري أبطال آسيا بالنظام الجديد.

وأحرز سالم الدوسري يوم الأحد هدفاً وأضاف الفرنسي بافيتمبي غوميز ثانياً ليجدد الهلال فوزه على أوروا ريد دايموندز الياباني ويخطف لقب دوري أبطال آسيا.



وفي يوم 25 نوفمبر 2017 وتحديداً في الدقيقة 77 حصل سالم الدوسري الذي كان يبحث وفريقه عن هدف أمام أوروبا لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا، من الملعب بعدما منحه الأوزبكي رافشان إيرماتوف البطاقة الصفراء الثانية، وبعد 9 دقائق سجل رافائيل سيلفا هدفاً لأوروا أكد فيه حصول الفريق الياباني على لقبه الثاني في دوري الأبطال.

وبعد تلك المباراة، انتقل الدوسري إلى فياريال الإسباني لما تبقى من موسم 2017-2018 بنظام الإعارة، وظهر في الجولات الأخيرة عندما لعب بديلاً أمام ريال مدريد في مباراة تعادل بها فريقه المستضيف بهدفين لمثلهما.



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وفي كأس العالم 2018، سجل الدوسري هدف الفوز السعودي الأول منذ 1994 عندما هز شباك المصري عصام الحضري في الدقائق القاتلة، ليحقق الأخضر الفوز بنتيجة 2-1.



وظهر تأثير سالم الدوسري مع فريقه الموسم الماضي بشكل جلي، إذ كان أحد العناصر الأساسية بالنسبة للبرتغالي جورجي جيسوس وبعده الكرواتي زوران ماميتش والبرازيلي المؤقت بريكليس تشاموسكا، وسجل مع الفريق 5 أهداف أحدها جاء بشكل رائع أمام النصر شهر مارس الماضي، وصنع أربعة.



وفي دوري أبطال آسيا، وتحديداً قبل لقاء إياب النهائي، سجل الدوسري هدفين في شباك اتحاد جدة بدور ربع النهائي والسد القطري في إياب نصف النهائي، كما صنع هدفين أمام الدحيل القطري والعين الإماراتي في دور المجموعات.

وفي الدقيقة 74 من مباراة إياب النهائي التي أقيمت يوم 25 نوفمبر 2019، انطلق الدوسري داخل منطقة جزاء أوراوا وسجل الهدف الأول لفريقه والذي أكد به انتصاره وحصوله على اللقب.