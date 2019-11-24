شكرا لقرائتكم رازفان لوتشيسكو: كنت واثقاً من فوز الهلال بالبطولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال رازفان لوتشيسكو مدرب الهلال إن فوز فريقه في نهائي دوري أبطال آسيا على أوراوا ريد دايموندز الياباني يوم الأحد جاء بفضل "الثقة" التي اكتسبوها بعد الفوز بذهاب النهائي على الفريق ذاته في الرياض قبل نحو أسبوعين.

وسجل سالم الدوسري وبافيتمبي غوميز هدفين ليؤكدا فوز الهلال في مباراة الإياب، بعدما تغلب على أوراوا ريد دايموندز الياباني بهدف دون رد سجله البيروفي أندري كاريو في الذهاب.

وقال لوتشيسكو في المؤتمر الصحافي: مع كل الاحترام لخصومنا، كنا على ثقة تامة بأننا سنفوز بهذه الكأس، لقد منحتنا المباراة الأولى ثقة كبيرة، وفي الوقت نفسه كنا مصممين على الفوز، تم وضع إرادة كل لاعب بكل هذه المشاعر القوية للفوز بهذا اللقب بعد فترة طويلة من الزمن، لا يمكنني أن أصف آخر 15 دقيقة. كنت أعيش في هذه الفترة بكل هذه الثقة.

وسيلعب الهلال أمام الترجي التونسي يوم 14 ديسمبر في مونديال أندية العالم، وقال رازفان: إنه لأمر رائع أن نكون هناك، هذا شرف كبير، لكن يجب أن نظهر بشكل مثالي لأننا سنلعب مع فرق كسبت البطولات في قاراتها، وكذلك تملك فلسفة وطريقة مختلفة في كرة القدم.