كودرو يسقط فريقه السابق أوساسونا ويجعل بلباو خامسا









اسماء السيد - اسقط المهاجم البوسني كينان كودرو فريقه السابق أوساسونا، وقاد فريقه الحالي أتلتيك بلباو للفوز 2-1 الأحد في المرحلة الرابعة عشرة من بطولة اسبانيا لكرة القدم.

وافتتح النادي الباسكي التسجيل عبر لاعبه الشاب إينياكي وليامس من تسديدة أرضية زاحفة استقرت في شباك الحارس سيرخيو هيريرا (21).

وضغط أوساسونا لتسجيل هدف التعادل وحقق مراده في الشوط الثاني بفضل الارجنتيني إيزكييل أفيلا الذي سدد كرة على "الطاير" في الشباك (76).

ولم ينتظر بلباو كثيرا ليتقدم مجددا في الدقيقة 79 بهدف للبديل المهاجم كودرو الذي دافع عن ألوان أوساسونا بين عامي 2014 و2017.

وحقق بلباو فوزه الثالث في مبارياته الأربع الاخيرة والاوّل خارج ملعبه في سبع مباريات في "لا ليغا" هذا الموسم، رافعا رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس بفارق الاهداف عن ريال سوسييداد السادس الذي كان خسر السبت أمام ريال مدريد 1-3، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 19 نقطة في المركز الحادي عشر الموقت.

وتعادل إسبانيول مع مضيفه خيتافي 1-1 في مباراة تقدم خلالها الأخير بعد ثلاث دقائق من صافرة البداية بفضل رأسية خادعة للمهاجم الدولي خايمي ماتا.

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وعادل اصحاب الارض عبر الصيني وو لي المندفع من الخلف بدون أن يجد أي صعوبة في متابعة ركنية في شباك الحارس دافيد سوريا (45).

ورفع خيتافي رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس موقتا، فيما يقبع إسبانيول في المركز الـ 19 قبل الاخير مع تسع نقاط.

ويأتي هذا التعادل المحلي قبل الاستحقاق القاري لكلا الفريقين حيث تنتظر خيتافي مباراة فاصلة امام طرابزون سبور التركي في الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الثالثة من الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، حيث ينافس على بطاقة التأهل للدور التالي مع كراسنودار الروسي المتساوي معه في المركز الثاني برصيد ست نقاط لكل منهما، بعدما كان حسم بازل السويسري تأهله.

أما اسبانيول، فيحل ضيفا في مباراة هامشية على فرنتسفاروش المجري، بعدما كان حجز بطاقته إلى دور الـ 32 في الجولة الرابعة.

وتختتم المرحلة الوم بلقاءات إيبار مع ألافيس، وفياريال مع سلتا فيغو، وبلد الوليد مع إشبيلية.

ملخص مباراة أوساسونا وبلباو: