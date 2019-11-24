جماهير الملكي تقتص من جاريث بيل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ردت جماهير الفريق الملكي الإسباني ريال مدريد، على لاعب الفريق المتمرد جاريث بيل، وصبت جام غضبها علبه وذلك قبل مواجهة ريال سوسيداد في معقل الملكي “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية” فإنه قبل دخول لاعبي الفريقين إلى أرض الملعب، تلا المذيع الداخلي أسماء نجوم ريال مدريد، التي قوبلت بالتصفيق الحار من قبل الجماهير، حتى وصل المذيع إلى اسم الويلزي جاريث بيل، لتطلق الجماهير صفارات الاستهجان.

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اللاعب تواجد على مقاعد البدلاء في المباراة، حيث قرر المدير الفني الفرنسي، زين الدين زيدان، عدم الاعتماد عليه في التشكيلة الأساسية، قبل أن يشركه في الشوط الثاني.

بيل فور نزوله احتياطيا واصلت الجماهير هجومها على اللاعب في رسالة واضحة بأنها لن تغفر خطأه الفادح الذي ارتكبه مع منتخب بلاده، بحق النادي الأبيض.

اللاعب كان قد أشعل غضب جماهير الميرينجي مؤخرا، برفعه علم ويلز عقب التأهل إلى يورو 2020، مكتوبا عليه “ويلز، الجولف، ريال مدريد”، وذلك ردا على وسائل الإعلام الإسبانية، التي اتهمته بتفضيل منتخب بلاده ولعبة الجولف على فريقه.