رحيم ستيرلينج: سعيد بأداة قتلي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينج، لاعب وسط مهاجم فريق مانشستر سيتي، بطريقة ساخرة على إلغاء هدفه بتقنية الفيديو المستخدمة هذا الموسم لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

رحيم سترلينج نشر تغريدة على حسابه الشخصي في موقع التدوينات القصيرة “تويتر” قال فيها: “سعيد لتعزيز سجلي من الأهداف الملغاة بتقنية VAR اليوم مرة أخرى.. اللعنة، هذا الشيء سوف يقتلني”.

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حكم المباراة كان قد ألغى هدفا سجله اللاعب الإنجليزي خلال مواجهة فريقه تشيلسي السبت في البريميرليج، والتي انتهت بفوز السيتي بهدفين مقابل هدف وحيد.

رحين كاد أن يعزز تقدم فريقه بهدف ثالث في الشوط الثاني، ولكن تدخل تقنية الفيديو حال دون احتساب الهدف بداعي وجوده في موقع متقدم عن كورت زوما مدافع تشيلسي.

تقنية الفيديو كانت قد ألغت هدفين آخرين للمهاجم البالغ 24 عاما خلال مباراة توتنهام في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ولقاء وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي في بداية هذا الموسم.