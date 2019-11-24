شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ الهلال السعودي يتزين باللقب القاري السابع والان مع التفاصيل

الأحد 24 نوفمبر 2019

حقق نادي الهلال السعودي لقب دوري أبطال آسيا نسخة 2019 بفوزه على أوراوا الياباني بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-0 ليتأهل الزعيم مباشرةً إلى بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر ديسمبر المقبل.



تاريخ الهلال السعودي من الألقاب القارية

يمتلك نادي الهلال تاريخا كبيرا في البطولات الآسيوية واليوم استطاع أن يضيف البطولة رقم 7 له قارياً وهي دوري أبطال آسيا ويستعرض لكم موقع الخليج 365 تفاصيل بطولات الهلال السعودي في القارة الصفراء :_

دوري أبطال آسيا:

حصد نادي الهلال 3 ألقاب من دوري أبطال آسيا أعوام؛ “1991 و2000 و2019” بينما حلّ الزعيم وصيفاً في “1986، 1987، 2014، 2017”.

الهلال ولقب 1991

استطاع نادي الهلال أن يتخطى عقبة استقلال وقتها في النهائي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بـ1-1، وكان الزعيم تحت قيادة المدرب البرازيلي سيدينهو وقائد الفريق هو منصور الأحمد.

الهلال ولقب 2000

في 22 أبريل 2000؛ توج نادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا بنسخته القديمة على حساب جوبيلو الياباني بالفوز بنتيجة 3-2 في النهائي والزعيم كان وقتها تحت قيادة المدرب الروماني يوردانيسكو وقائد الفريق هو يوسف الثنيان.

الهلال ولقب 2019

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توج نادي الهلال اليوم 24 نوفمبر 2019 بلقب دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا الياباني بمجموع المباراتين 3-0 والزعيم تحت قيادة مدرب روماني آخر وهو رازفان لوشيسكو وقائد الفريق الذي رفع الكأس الثالثة هو محمد الشلهوب.

بطولة آسيا أبطال الكؤوس 1996/97

وفاز نادي الهلال وقتها على ناقويا جرامبوس الياباني بنتيجة 3-1 وذلك يوم 26 نوفمبر 1996 في الرياض بقيادة المدرب يوزيتش وقائد الفريق يوسف الثنيان.

بطولة آسيا أبطال الكؤوس 2002

توج الهلال باللقب على حساب جيونبوك الكوري الجنوبي في الوقت الإضافي بنتيجة 2-1 مع المدرب الكولومبي فرانشيسكو ماتورانا وقائد الفريق وقتها كان النجم السعودي سامي الجابر.

كأس السوبر الآسيوي 1997

في 21 ديسمبر 1997 بمدينة بوهانج الكورية توج نادي الهلال بلقب كأس السوبر الآسيوي للمرة الأولى على حساب نادي بوهانج ستيلرز الكوري بمجموع المباراتين 2-1 والزعيم وقتها كان تحت قيادة المدرب أوسكار وقائد الفريق هو يوسف الثنيان.

كأس السوبر الآسيوي 2000

في 21 ديسمبر 2000 حصد نادي الهلال لقب السوبر الآسيوي على حساب شيميزو إس-بولس بمجموع المباراتين 3-2 والزعيم تحت قيادة المدرب بلاتشي وقائد الفريق هو يوسف الثنيان.

الهلال يثأر من أوروا

وفي سياق متصل كسر الهلال سيطرة أندية الشرق على بطولة دوري أبطال آسيا، حيث ثأر الزعيم من أوراوا وما حدث في نهائي بطولة عام 2017، بعد أن خطف الفريق الياباني من "الزعيم" اللقب الآسيوي.

إذ فشل الفريق السعودي وقتها في حصد اللقب، وفاز الفريق الياباني بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب