شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يهنئ تركي آل الشيخ بفوز الهلال بأبطال آسيا.. والمستشار يرد: «عقبال الأهلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، بفوز نادي الهلال السعودي ببطولة دوري أبطال آسيا وتأهله إلى كأس العالم للأندية. Advertisements وكتب «آل الشيخ»، على حسابه بـ«فيس بوك»: «تلقيت تهنئة غالية من أخي الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بمناسبة فوز الهلال بكأس آسيا وتأهله لبطولة العالم للأندية.. وعقبال النادي الأهلي يارب». وكان الهلال قد حقق الفوز، اليوم الأحد، على أوراوا الياباني بهدفين للاشئ خارج ملعبه بإياب الدور النهائي بعدما كان قد انتصر على ملعبه في الذهاب بهدف نظيف ليظفر بكأس البطولة.

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