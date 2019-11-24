شكرا لقرائتكم خبر عن مران خاص للغائبين عن مباراة الأهلي والجونة.. و«متولي» يبدأ المرحلة الأخيرة من التأهيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة للاعبي الفريق قبل انطلاق المران الصباحي على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

واستمرت المحاضرة لمدة نصف ساعة، قام خلالها المدير الفني بشرح عدد من الجوانب الفنية والخططية؛ استعدادا لمواجهة فريق الجونة المقرر أن تقام غدا الاثنين في إطار منافسات بطولة الدوري.

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وكان الجهاز الفني قد قرر التدريب على ملعب التتش قبل السفر عصر اليوم، إلى الجونة للدخول بمعسكر مغلق استعدادا للمباراة.

كما واصل محمود متولي مدافع الفريق، أداء فقرات التأهيل التي يخضع لها؛ تمهيدا للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وأكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن متولي يقوم بتنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل، وسيخضع اللاعب لفحص مستمر؛ للتأكد من تجهيزه بشكل سليم قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان متولي قد غاب عن تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق بالعضلة الخلفية.