لاتسيو يحل ضيفاً ثقيلاً على ساسوولو في الكالتشيو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019 يحل فريق لاتسيو ضيفًا ثقيلًا علي فريق ساسوولو ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

حيث جاء تشكيل ساسوولو كالآتي: حراسة المرمي: كونسيلي. خط الدفاع: تولجان، مارلون، روماغنا، بيلوسو. خط الوسط: لوكاتيلي، ماينانيللي، ورنكان، ديوريسيتش. Advertisements خط الهجوم: كابوتو، بوغا. بينما جاء تشكيل لاتسيو كالآتي: حراسة المرمي: ستراكوشا. خط الدفاع: باتريكيو، لويز، اتشيربي. خط الوسط: لاتزاري، ساقيتش، لوكاس، البيرتو، لوليتش. خط الهجوم: اموبيلي، كوريا. ويحتل ساسولو المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة، بينما يحتل لاتسيو المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

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