الزمالك المصري يهنئ الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019
توجه نادي الزمالك المصري بالتهنئة لنادي الهلال السعودي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا اليوم بعد تغلبه على أوراوا الياباني بمجموع المباراتين بثلاثية نظيفة.
نادي الزمالك المصري يهنئ نادي الهلال السعودي
و غرد حساب نادي الزمالك عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: من القاهرة إلى الرياض، نُبارك لنادي الهلال السعودي على فوزه ببطولة دوري ابطال آسيا.
مواجهة الزمالك والهلال الأخيرة
يذكر أن نادي الزمالك المصري توج بلقب كأس السوبر المصري السعودي بعد الفوز على نادي الهلال السعودي بنتيجة 2-1.
الهلال السعودي على عرش آسيا
كان نادي الهلال السعودي قد توج بلقب دوري أبطال آسيا على حساب فريق أوروا الياباني، وسيكون ممثلاً لقارة آسيا في نهائيات كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه.
وفي سياق متصل كسر الهلال سيطرة أندية الشرق على بطولة دوري أبطال آسيا، حيث ثأر الزعيم من أوراوا وما حدث في نهائي بطولة عام 2017، بعد أن خطف الفريق الياباني من "الزعيم" اللقب الآسيوي.
إذ فشل الفريق السعودي وقتها في حصد اللقب، وفاز الفريق الياباني بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
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