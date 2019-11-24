اخبار الرياضه

الزمالك المصري يهنئ الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا 

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزمالك المصري يهنئ الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا  والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

توجه نادي الزمالك المصري  بالتهنئة لنادي الهلال السعودي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا اليوم بعد تغلبه على أوراوا الياباني بمجموع المباراتين بثلاثية نظيفة.

نادي الزمالك المصري يهنئ نادي الهلال السعودي

و غرد حساب نادي الزمالك عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: من القاهرة إلى الرياض، نُبارك لنادي الهلال السعودي على فوزه ببطولة دوري ابطال آسيا.

مواجهة الزمالك والهلال الأخيرة

Advertisements

يذكر أن نادي الزمالك المصري توج بلقب كأس السوبر المصري السعودي بعد الفوز على نادي الهلال السعودي بنتيجة 2-1.

الهلال السعودي على عرش آسيا 

كان نادي الهلال السعودي قد توج بلقب دوري أبطال آسيا على حساب فريق أوروا الياباني، وسيكون ممثلاً لقارة آسيا في نهائيات كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه.

وفي سياق متصل كسر الهلال سيطرة أندية الشرق على بطولة دوري أبطال آسيا، حيث ثأر الزعيم من أوراوا وما حدث في نهائي بطولة عام 2017، بعد أن خطف الفريق الياباني من "الزعيم" اللقب الآسيوي.

إذ فشل الفريق السعودي وقتها في حصد اللقب، وفاز الفريق الياباني بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك المصري يهنئ الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا