جوميز يحصد نصيب الأسد من جوائز الهلال في ليلة التتويج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

حصد الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم فريق الهلال، جائزيتين رسميتين، في ليلة تتويج “الزعيم” بلقب دوري أبطال آسيا 2019، بعد تغلبه على أوراوا الياباني بمجموع المباراتين بثلاثية نظيفة.



جوميز يحصد جائزتي الهداف وأفضل لاعب في دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رسمياً منذ قليل، عقب تتويج الهلال بلقب دوري الأبطال، حصول جوميز بعلى جائزتي أفضل لاعب في البطولة هذا العام، وهداف البطولة.

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وشارك المهاجم الفرنسي صاحب الـ 34 عاماً مع الهلال في 14 مباراة ببطولة دوري أبطال آسيا، وتمكن من إحراز 11 هدفاً، ليتفوق على شينزو كوروكي، مهاجم أوراوا صاحب الـ8 أهداف.

الهلال يثأر من أوروا

وفي سياق متصل كسر الهلال سيطرة أندية الشرق على بطولة دوري أبطال آسيا، حيث ثأر الزعيم من أوراوا وما حدث في نهائي بطولة عام 2017، بعد أن خطف الفريق الياباني من "الزعيم" اللقب الآسيوي.

إذ فشل الفريق السعودي وقتها في حصد اللقب، وفاز الفريق الياباني بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب