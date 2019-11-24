شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرياضة: يَسعدُ الوطن بالإنجاز الآسيوي الكبير للهلال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

رفع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة تتويج فريق نادي الهلال بلقب دوري أبطال كأس آسيا 2019 بعد فوزه على فريق أوراوا الياباني في إياب نهائي البطولة بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت اليوم (الأحد) على استاد سايتاما باليابان.

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وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في تصريح بهذه المناسبة: «اليوم يسعد الوطن بتحقيق إنجاز كبير على مستوى قارة آسيا حققه ممثل الوطن نادي الهلال، كواحدة من ثمرات الدعم والاهتمام غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من قبل قيادة وطننا الغالي».

وأضاف: «يسعدني أن أهنئ مجلس إدارة نادي الهلال ولاعبيه وجمهوره وجميع الرياضيين في وطننا بهذه المناسبة التي تؤكد على واقع الكرة السعودية وحضورها وتقديم نفسها بما يليق بها وبمكانتها وتاريخها».

وأعرب في ختام تصريحه عن تقديره لجميع الجهود التي بذلت من أجل حضور مشرف لرياضة وطننا وبالصورة المناسبة لما يجده شباب ورياضيو وطننا من رعاية وتحفيز يقودها لمنصات التتويج وتمثيل الوطن خير تمثيل.