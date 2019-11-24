شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال بطلاً لدوري أبطال آسيا 2019 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

توّج ممثل الوطن فريق الهلال اليوم (الأحد) ببطولة دوري أبطال آسيا، عقب فوزه في إياب نهائي البطولة أمام فريق أوراوا ريدز الياباني بهدفين نظيفين، على استاد سايتاما.

وجاء هدفا الهلال من إمضاء اللاعب سالم الدوسري عند الدقيقة (74) من عمر المباراة، فيما أحرز الهدف الثاني اللاعب بافيتيمبي غوميز عند الدقيقة (90+3).

وكانت مواجهة الذهاب انتهت بفوز الهلال على أوراوا بهدف دون مقابل على استاد جامعة الملك سعود في الرياض.

وضمن الهلال تمثيل قارة آسيا في كأس العالم للأندية المقررة الشهر القادم في الدوحة بمشاركة فلامنغو البرازيلي، ليفربول الإنجليزي، الترجي التونسي، مونتيري المكسيكي، هينغين سبور من كاليدونيا الجديدة والسد القطري المضيف.

وفرض لاعبو المدرب الروماني رازفان لوتشيسكو سيطرة رهيبة على الفريق الياباني في عقر داره وأمام جماهيره الغفيرة، لكنهم انتظروا حتى الدقيقة 74 لافتتاح التسجيل.

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وانطلق الإيطالي الدولي السابق سيباستيان جيوفينكو في الجهة اليسرى وأرسل تمريرة عرضية على باب المرمى إلى الدوسري حولها دون مضايقة في الشباك.

وتعين على أوراوا تسجيل ثلاثة أهداف لقلب المعادلة، لكن سيطرة الهلال استمرت وعززها بهدف ثان في الوقت البدل عن ضائع، بعد تمريرة مقشرة من البيروفي أندريه كاريو إلى غوميز تابعها بسهولة في الشباك من مسافة قريبة (90+3).

واختير غوميز (34 عاما) أفضل لاعب في المسابقة إلى جانب إحرازه لقب الهداف.

وخاض الهلال النهائي الثالث له منذ عام 2014 عندما خسر أمام وسترن سيدني الأسترالي في مجموع المباراتين (تعادلا صفر-صفر ذهابا وخسر الهلال إيابا صفر-1)، ثم سقط أمام أوراوا ريد دايموندز بالذات في نهائي عام 2017 عندما تعادل معه في الرياض 1-1 وخسر إيابا صفر-1.

وأصبح الهلال أول فريق عربي يحرز اللقب منذ السد القطري في 2011 وأول سعودي متوج منذ الاتحاد في 2005، كما توج باللقب للمرة الأولى بنظامها الجديد.

وتصدر الهلال مجموعته في الدور الأول برصيد 13 نقطة من ست مباريات، وضمت الدحيل القطري والاستقلال الإيراني والعين الإماراتي. وفي الأدوار الإقصائية فاز الهلال في دور الـ16 على الأهلي السعودي 4-3 في مجموع المباراتين، ثم تغلب في ربع النهائي على الاتحاد السعودي بواقع 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وفاز في قبل النهائي على السد القطري بواقع 6-5 في مجموع المباراتين.