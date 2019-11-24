شكرا لقرائتكم الزمالك يهنئ الهلال السعودى لتتويجه بأبطال آسيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

و نشر الحساب الرسمى لنادى الزمالك عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مدونين :"من القاهرة إلى الرياض، نُبارك لنادي الهلال السعودي على فوزه ببطولة دوري أبطال آسيا".

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وفاز الهلال السعودى على فريق أوراوا الياباني بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، بملعب "سايتاما 2002" في "إياب" نهائى البطولة الآسيوية.

وكانت مباراة الذهاب التى جمعت الهلال مع أوراوا اليابانى بالعاصمة السعودية "الرياض" انتهت بفوز الهلال بهدف دون مقابل، ليتفوق الفريق السعودى فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بثلاثة أهداف دون مقابل.