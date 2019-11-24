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الزمالك يخوض مرانه الختامى استعدادا لمواجهة إنبي...

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جدة - عمرو شويل اقترب  مسؤولو الزمالك من صرف المستحقات الخاصة باللاعبين بعد الانتهاء من مواجهة مازيمبى الكونغولى، المقرر إقامتها يوم من 30 شهر نوفمبر الجارى، فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

 

 

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ويستعد الزمالك لمواجهة إنبى غداً الإثنين، على ستاد السلام، فى إطار من منافسات الجولة السادسة فى بطولة الممتاز ثم سيتوجه الفريق فجر الأربعاء القادم إلى الكونغو استعداداً لمواجهة مازيمبى بدوري الأبطال.

 

وأسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا عن تواجد الزمالك فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبه كلاً من مازيمبى الكونغولى وأول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.

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