شكرا لقرائتكم الشرقية لـ الزمالك قبل مواجهة كأس مصر: "البسوا الأخضر بيخافوا منه"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل داعبت الصفحة الرسمية لنادى الشرقية جماهير الزمالك بعد أن أسفرت قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر عن مواجهة فريق الزمالك لنظيره الشرقية الذى ينافس فى دوري الدرجة الثانية. وكتبت الصفحة الرسمية لنادى الشرقية عبر فيس بوك : "تتذكرون نتيجه اخر لقاء جمع بين الشرقية والزمالك بالفوز على الزمالك بهدف مقابل لا شئ أحرز الهدف عبد الحميد ميدو فى موسم 2016/2017 ....البسو اللون الأخضر ... بيخافوا منه..ياشرقاوى ...يا ترى كنت بتتفرج على الماتش فين وقتها...؟ وانتهت مباريات الدور التمهيدي الثالث لبطولة كأس مصر التي أقيمت خلال الفترة بين 20 نوفمبر الحالي وحتى الثالث والعشرين من الشهر ذاته. وتوج الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بلقب بطولة الكأس الموسم الماضي، عقب التفوق على بيراميدز بالمباراة النهائية بـ3 أهداف دون رد، أحرزهم يوسف أوباما والمغربي أشرف بن شرقي هدفين. وجاءت المواجهات كالتالى: الأهلي – بني سويف الزمالك – الشرقية إنبي – الترسانة الإنتاج الحربي – ابو قير للأسمدة حرس الحدود – بتروجيت Advertisements الإتحاد – النصر المصري – قنا أسوان – طنطا المقاولون العرب – الجزيرة المطروحي سموحة – العبور وادي دجلة – بيلا مصر – الجونة طلائع الجيش – دكرنس مصر للمقاصة – فاركو بيراميدز – النجوم الاسماعيلى - الاعلاميين

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