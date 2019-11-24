شكرا لقرائتكم أسامة السعيد يحصد ذهبية البندقية فى بطولة أفريقيا للرماية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل الرامى أسامة السعيد على الميدالية الذهبية فى منافسات البندقية 3 أوضاع رجال 50 م فى بطولة أفريقيا للرماية المقامة فى الجزائر، بينما حصل إبراهيم كريم على فضية المنافسة لتحصل مصر على كوتة جديدة فى أولمبياد طوكيو 2020 . فيما حصل حمادة طلعت على برونزيه الترتيب ، لتحصد مصر ذهبية الفرق . Advertisements وتشارك مصر فى هذه البطولة بكل من الرماة، أحمد قمر وعبد العزيز محيلبة ومصطفى أحنيش وسوزان جابر وماجى عشماوى وأية مدحت والزهراء شعبان. يشارك أيضًا فى منافسات هذه البطولة كل من أسامة السعيد ويوسف مقار وشيماء حشاد وهدير السيد مخيمر ومحمد حمدى عبد القادر وهدير سعيد وأميرة فتوح وحافظ جمال وسامى عبد الرازق وأحمد نبيل ودينا عصمت ومسكات على ومى ممدوح وحمادة طلعت وإبراهيم أحمد ومحمود أحمد طه وأحمد شعبان ومحمد أمالى ومصطفى إسماعيل وإبراهيم محمد وأميرة بهاء ابو شقة .

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