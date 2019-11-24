الزمالك يتفوق على الأهلى فى ترشيحات كاف لأفضل لاعب بالقارة...

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جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قوائم المرشحين لجوائز الأفضل فى عام 2019 ، وكشفت قائمة كاف عن تفوق للاعبى الزمالك على الأهلى حيث تواجد فرجانى ساسى كمرشح لأفضل لاعب فى القارة، بينما ترشح طارق حامد ومحمود علاء كأفضل لاعبين داخل القارة وتواجد على معلول نجم الاهلى الوحيد فى القائمة. كما رشح الكاف 10 مدربين لجائزة أفضل مدرب رجال فى القارة على رأسهم جمال بلماضى مدرب المنتخب الجزائرى المتوج بكأس أمم أفريقيا 2019، والسويسرى كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق والاهلي السعودي الحالي بطل الكونفدرالية والفرنسى كورينتن مارتينيز مدرب منتخب موريتانيا وأليو سيسيه مدرب منتخب السنغال، ومنير الجعوانى مدرب نهضة بركان المغربى ومعين الشعبانى مدرب الترجي التونسي والألمانى جيرنور روهر مدرب منتخب نيجيريا والتونسى فوزى البنزرتى مدرب الوداد المغربى السابق وبيتسو موسيمانى مدرب صن داونز والفرنسى نيكولا دوبويه مدرب مدغشقر.

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