شكرا لقرائتكم ناصر منسى ينتظم فى مران طلائع الجيش استعدادا للإنتاج الحربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انضم ناصر منسى مهاجم طلائع الجيش، لتدريبات فريقه بعد نهاية رحلته مع المنتخب الأولمبى بالتتويج بكأس أفريقيا تحت 23 عاماً، وبذلك يقترب اللاعب من العودة للمشاركة فى المباريات بداية من مواجهة الإنتاج الحربى بعدما غاب عن مواجهة طنطا .

ويستعد الطلائع لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها الخميس المقبل فى تمام الخامسة عصراً على استاد جهاز الرياضة العسكرى والمؤجلة من الأسبوع السادس للدورى.

وتقاسم فريقا طنطا وطلائع الجيش نقاط مباراتهما بالدورى والمؤجلة من الأسبوع الرابع للمسابقة بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبى بين الفريقين أمس السبت.

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ويحتل الطلائع المركز الخامس عشر فى سلم ترتيب الدورى برصيد ثلاث نقاط.