شكرا لقرائتكم جمال عبد الحميد يحتفل بعيد ميلاده الـ62 اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جمال عبد الحميد يحتفل اليوم الأحد، جمال عبد الحميد نجم ناديى الأهلى والزمالك السابق، وقائد المنتخب المصرى فى بطولة كأس العالم التى أقيمت فى إيطاليا عام 1990 بعيد ميلاده رقم 62 لاسيما أنه من مواليد 24 نوفمبر 1957.



جمال عبد الحميد

ويعد جمال عبد الحميد من الهدافين المميزين، حيث أحرز 99 هدفا طوال مسيرته بالمسابقة المحلية، و18 هدفا فى بطولات الأندية الإفريقية.

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ولجمال عبد الحميد إنجازات عديدة أبرزها حصوله مع المنتخب المصرى على بطولة كأس الأمم الإفريقية 1986، وتتويجه هدافا للنسخة التالية من البطولة التى استضافتها المغرب، فضلا عن الظهور المشرف لـ"الفراعنة" فى مونديال إيطاليا بعد تعادلين أمام هولندا وأيرلندا وهزيمة بشق الأنفس أمام إنجلترا.

ونجح عبد الحميد فى حصد عدد من الألقاب المميزة خلال مشواره مع قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، حيث حقق مع الأهلى بطولة الدورى خمس مرات، وكأس مصر أربع مرات وبطولتى الأندية الإفريقية أبطال الدورى والكأس مرة واحدة، فيما حصد مع الزمالك بطولة الدورى ثلاث مرات، وكأس مصر مرة واحدة، بالإضافة إلى بطولة الأندية الإفريقية أبطال الدورى ثلاث مرات، وأبطال الكأس مرة واحدة، وكأس الأفروآسيوية مرة واحدة.