شكرا لقرائتكم أوباميكانو مدافع لايبزيغ يتعرض إلى إصابة خطيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم يوم الأحد أن قلب دفاعه الفرنسي دايوت أوباميكانو أصيب بكدمة خطيرة في الكاحل خلال مباراة الفريق أمام كولون، دون تحديد مدة الغياب.

وتابع النادي أنه من غير المتوقع أن يكون اللاعب الفرنسي ضمن قائمة الفريق خلال مباراة بنفيكا في دوري الأبطال والتي ستقام يوم الأربعاء المقبل.

وبذلك يتزايد قلق لايبزيغ بسبب الإصابات إذ أن صانع ألعابه كفين كامبل سيخضع لعملية في الكاحل وسيتغيب عن الفريق خلال الفترة المتبقية من مرحلة الذهاب في البطولة.

وفيما كانت الدلائل قد أفادت بالفعل بغياب كامبل، فإن إصابة أوباميكانو، لاعب قلب الدفاع، قد وضع لايبزيغ أمام مشاكل، لأن اللاعب الوحيد الجاهز الذي يمكن أن يلعب في هذا المركز إلى جانب إيثان أمبادو المعار من تشيلسي، هو شتيفان إيلسانكر، لكنه غير مدرج على قائمة الفريق في بطولة دوري الأبطال.