قطر وطموح التتويج بلقب رابع في كأس الخليج









اسماء السيد - يحلم المنتخب القطري لكرة القدم بانهاء عام 2019 متوجا بلقب بطولة جديدة، بعد فوزه التاريخي بكأس آسيا لكرة القدم في الامارات في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك باستضافته كأس الخليج للمرة الرابعة.

وبحال تتويجها للمرة الرابعة بعد أعوام 1992 و2004 و2014، ستنفرد قطر في المركز الثاني في سجل المسابقة بعد الكويت حاملة اللقب عشر مرات.

وكانت قطر حققت مفاجأة نارية في كأس اسيا 2019 بتتويجها باللقب القاري للمرة الاولى في تاريخها. وحققت ثلاثة انتصارات في الدور الاول على لبنان وكوريا الشمالية والسعودية، ثم تخطت العراق في دور الـ16، كوريا الجنوبية في ربع النهائي، الامارات المضيفة في نصف النهائي ثم اليابان القوية في النهائي 3-1.

واستعد العنابي للبطولة بالحصول على راحة لمدة يومين في 20 و21 الجاري عقب مباراة افغانستان في التصفيات الاسيوية، بهدف منح اللاعبين فترة اخرى من الراحة خصوصا للاعبين الاساسيين الذين يعانون من الارهاق والاجهاد.

ومنذ الجمعة الماضي والفريق في تدريبات مستمرة تركزت على الجوانب الخططية والفنية، وعلى الاستشفاء واستعادة اللياقة البدنية.

واعاد المدرب الاسباني فليكس سانشيز استدعاء الظهير الايسر عبد الكريم حسن، افضل لاعب في اسيا 2018، بعد غيابه في الفترة الماضية. وشارك عبد الكريم في التدريبات منذ الجمعة الماضي، فيما حسم المدرب الاسباني القائمة النهائية والتي تضم 23 لاعبا اليوم الاحد.

- اغلاق الملف الاسيوي -

ويلعب المنتخب القطري في المجموعة الاولى التي تضم الامارات واليمن والعراق، ويخوض مباراته الاولى الثلاثاء امام العراق على استاد خليفة والثانية ضد اليمن على استاد عبدالله بن خليفة والثالثة ضد الامارات على استاد خليفة.

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وحرص سانشيز على اعادة مشاهدة مباراتي العراق مع ايران والبحرين الاخيرتين بالتصفيات الاسيوية، من اجل الوقوف على مستوى واداء منافسه في المباراة الافتتاحية الثلاثاء.

ولم تكن هناك استعدادات خاصة للمنتخب القطري لكأس الخليج، بسبب استمرار مباريات الدوري ومباريات التصفيات الاسيوية، واعتبر سانشيز ان مباريات التصفيات والمباراة الودية مع سنغافورة في 14 الجاري ضمن الاستعداد لكأس الخليج.

وقال حسن الهيدوس قائد المنتخب القطري "اغلقنا ملف التصفيات الاسيوية وبدأنا التركيز في كأس الخليج، وهدفنا اسعاد الجماهير القطرية باللقب الرابع".

اضاف "عانينا في الفترة الماضية وقبل مباراة افغانستان في التصفيات الاسيوية من ضغط المباريات محليا وخارجيا وهو ما اثر على ادائنا، ونأمل في العودة إلى مستوانا المعروف في خليجي 24 خصوصا والبطولة على ملعبنا وامام جماهيرنا".

بدوره، قال المعز علي هداف كأس اسيا "كأس الخليج بطولة ليست سهلة والمنافسة فيها صعبة وقوية، وكل المنتخبات دون استثناء لديها حظوظها وتملك حقا مشروعا في المنافسة على لقبها والتتويج بها".

وتابع "جميع مباريات كأس الخليج تعد بطولة في حد ذاتها والمنافسة فيها قوية وشرسة، ومن الصعب التوقع بالبطل أو حتى بطرفي النهائي".

وفي ما يلي التشكيلة القطرية:

سعد الشيب، بيدرو، سالم الهاجري، طارق سلمان، عبد الكريم حسن، بوعلام خوخي، حسن الهيدوس، اكرم عفيف، بسام الراوي، المعز علي، كريم بوضياف، اسماعيل حمد، محمد مونتاري، احمد فتحي، محمد صلاح، فهد شنين، يوسف عبدالرزاق، مصعب خضر، عبد العزيز حاتم، فهد يونس، المهدي علي، عبدالله عبد السلام، محمد البكري.